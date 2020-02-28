Лига Европы

Последнее место достанется Айнтрахту или Зальцбургу.

Стали известны 15 из 16 команд, которые сыграют на стадии 1/8 финала Лиги Европы. В их число вошли:

- Шахтер, Украина (5:4 по сумме двух матчей против Бенфики);

- Вулверхэмптон, Англия (Эспаньол, 6:3);

- Манчестер Юнайтед, Англия (Брюгге, 6:1);

- Севилья, Испания (Клуж, 1:1, по правилу выездного гола);

- Хетафе, Испания (Аякс, 3:2);

- Рома, Италия (Гент, 2:1);

- Интер, Италия (Лудогорец, 4:1);

- Вольфсбург, Германия (Мальме, 5:1);

- Байер, Германия (Порту, 5:2)

- Рейнджерс, Шотландия (Брага, 4:2);

- ЛАСК, Австрия (АЗ, 3:1);

- Базель, Швейцария (АПОЭЛ, 4:0);

- Истанбул Башакшехир, Турция (Спортинг, 5:4 в экстра-тайме);

- Копенгаген, Дания (Селтик, 4:2).

- Олимпиакос, Греция (2:2, по правилу выездного гола).

16-я команда определится в противостоянии Айнтрахта с РБ Зальцбургом. Матч был перенесен из-за угрозы шторма, но должен состояться сегодня, 28 февраля. Начало запланировано на 19:00. В первой игре Айнтрахт победил 4:1.

Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 28 февраля. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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