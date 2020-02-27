Лига Европы

Внешние проблемы продолжают мешать футболу в Европе.

Официальный сайт Зальцбурга сообщает, что сегодняшний поединок против Айнтрахта в 1/16 Лиги Европы не состоится из-за угрозы шторма.

Такое решение было принято местными властями города при участии делегатов УЕФА и представителей клубов. На какое число будет перенесен матч не известно, но билеты остаются в силе и возврату не подлежат.

Напомним, в первом поединке между командами на Коммерцбанк Арене был зафиксирован счет 4:1 в пользу франкфуртцев.

Также известно, что без зрителей пройдет поединок Лиги Европы, в котором Интер примет Лудогорец. Причина — вспышка коронавируса в Италии.