Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против португальской Бенфики.

Когда Шахтер получил себе в соперники по стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА действующего чемпиона Португалии, то шансы дончан вернуться после зимней паузы добычей путевки в следующий раунд расценивались с серьезной осторожность. В итоге, оказалось, что за две очные дуэли команды сумели устроить настоящее пиршество футбола благодаря очевидным проблемам в своих оборонительных линиях. Так уж сложилась история, что единственный представитель Украины в весенней части еврокубков оказался способен ответить на выпады находившихся в собственном логове "орлов" предельной хладнокровностью при реализации немногочисленных возможностей.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на стадионе "Да Луж" (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 6,0. Голкипер, пропустивший три гола по ходу поединка, не может рассчитывать на получение высокой оценки за свое выступление. В то же самое время, игру Андрея на линии нельзя назвать неуверенной. Активно старался "привезти" моменты у своих ворот, в первую очередь, центр защиты, а Пятов был просто заложником возникавших ситуаций. В качестве яркого примера выступил эпизод с третьим пропущенным голом.

Додо — 6,5. Выход игрока олимпийской сборной Бразилии в стартовом составе на отчетную игру был вполне ожидаемым событием. Каштру решил воспользоваться обещавшей обостриться активностью левого фланга атаки соперников, что и сыграло на руку Шахтеру при первом взятии ворот дончанами. Додо убежал именно в ту зону, где должен был быть Гримальдо, в очередной раз увлекшийся подключением к атаке. Болбат бы в такой ситуации точно располагался ниже — вот и вся разница. Наиболее примечательным стал тот факт, что Бенфика прекрасно понимала, к чему сведется подобная ротация в стартовом составе оппонентов, но пожертвовать свободой для Рафы и Пицци не имела возможности.

Сергей Кривцов — 4,5. Когда вся линия обороны вынуждена играть на грани, было бы странным увидеть, как Сергей сумел бы в одиночку вести игру в спокойном темпе. Механизмы так не работают. Естественно, последовали нелепые ошибки, ведь Шахтер редко кто может настолько прижимать к владениям Пятова даже в наиболее статусных встречах. Однако на фоне игры Матвиенко, и столь нервная игра Кривцова смотрелась не такой уж и лишенной смысла.

Николай Матвиенко — 3,0. Фиаско. Крах и полное непонимание происходящего на поле, а также своей роли в решающий для команды момент. Матвиенко создал для себя худший вариант "рекламы" в этой встрече, и даже сложно представить какими действиями эти провалы теперь придется перекрывать. Второй и третий мячи — прямая вина Николая, которому не хватило собранности в пиковые моменты напряжения.

Исмаили — 6,5. Левый фланговый защитник дончан стал наиболее активным в плане попыток дриблинга в составе обеих команды. Вытягивая мяч в контроле на себя, Исмаили открывал возможность перевести дух игрокам на противоположной половине поля. Возможно, в полной мере противостоять активным флангам Бенфики ему, равно как и партнерам, не получилось, но уверенность в действиях Исмы не покидала ни на минуту. Закономерный итог — классика жанра от Шахтера при розыгрыше фланговой атаки через левый фланг в решающий отрезок встречи, после чего "орлы" уже не имели возможности поднять голову.

Маркос Антонио — 5,5. Первый тайм в исполнении бразильца поставил под серьезное сомнение его присутствие на поле после возвращения команд с пятнадцатиминутной паузы. Но Каштру воздержался от желания совершить замену игрока, не попадавшего в ритм встречи, на что Антонио ответил выравниванием общего процента точности своих передач, что свелось в итоге к лучшему показателю на обе команды, при индивидуальном его лидерстве в количественном показателе в составе Шахтера. Игру завершал уже совсем "другой" Маркос, да и сами дончане явно приободрились после второго забитого мяча.

Тарас Степаненко — 7,0. Оформить гол в ворота соперников, когда те находились в наиболее уязвимом своем состоянии по ходу всего поединка. Бенфика не успела остыть после празднования третьего забитого мяча, и уже хотела идти добивать соперников. Однако вколачивание передачи Тайсона с углового на левом фланге от опорного полузащитника перечеркнуло все надежды "орлов" на дальнейший проход. Португальцев убила психология. И очень примечательно в этом контексте, что острием копья в данном контексте оказался один из самых стабильных игроков отчетной встречи.

Марлос — 5,0. Если ранее было принято считать Марлоса в качестве одного из главных дирижеров атаки Шахтера, то в ответной игре против Бенфики этот футболит стал одним из наименее заметных исполнителей на газоне "Да Луж". Ни одной попытки дриблинга, процент владения мячом на уровне с Жуниором Мораесом, до которого еще надо было этот мяч довести. При этом две из 16-и передач Марлоса имели статус "ключевых". Вот такой вот интересный феномен.

Алан Патрик — 7,5. В полузащите Шахтера сформировался новый лидер команды при атакующей игре. Бразильца на волне успеха в первом матче бросили в непосредственно в зону активности Таарабта и вернувшегося после дисквалификации Вайгля. Крайне сложно найти пространство между соперниками, которые дополняют друг друга в полной мере, но Патрику удалось выскочить на оперативный простор в требовавшей такого действия ситуации. Да и в целом, владение Шахтера сосредотачивалось в больше степени внутри связки Антонио – Патрик, так что бразилец имеет прямое отношение к достигнутому результату своей команды не только в отчетной встрече.

Тайсон — 5,5. Эмоционального бразильца под занавес встречи пришлось поменять на Коноплянку сразу после получения седьмым номером Шахтера предупреждения. Но ведь это именно Тайсон повел за собой команду после третьего пропущенного мяча, когда ускорился на подачу углового с левого фланга, после чего Степаненко подорвал психологическое состояние Бенфики. Перетягивания мяча исключительно ради дриблинга не были замечены за Тайсоном в этой встрече, так что вполне можно считать, что польза от действий этого игрока для команды оказала незаменимый вклад в общий факт достижения результата, пусть этот всплеск и был ситуативным.

Жуниор Мораес — 5,0. Вновь форвард покинул поле без забитого мяча. И это крайне тревожный сигнал для всей Украины в преддверии чемпионата Европы! Мораесу в отчетном поединке вновь пришлось находить пространство между габаритными Ферру и Диашем, но как можно было остановить последнего из перечисленных, если ему захотелось устроить настоящий голевой ураган, без особого акцента на ворота для поражения? Оставалось только играть на скидку для партнеров по команде, что завершилось большим числом мелких фолов, которые Жуниор не мог не совершать в борьбе против столь цепких оппонентов.

Тете — 5,5. Замена Марлоса напрашивалась сама собой. И прямым его наследником не только в рамках этой встречи считается именно молодой бразилец. Тете все еще с большими трудностями удается внедрятся в ход противостоянию по ходу боевых действий. И тем более задача усложняется, когда над командой нависает угроза распрощаться с еврокубками. Но Тете вышел, принял участие в паре неплохих атак. Воочию наблюдал за голом Патрика, хотя и сам бы мог завершить прострел Исмаили с левого фланга, если бы не помешал Гримальдо.

Евгений Коноплянка и Давид Хочолава появились на поле в завершающей стадии поединка для поддержания общего тонуса Шахтера до финального свистка. Украинец вступил в игру с места в карьер, сразу же получив желтую карточку — одна из причин для замены Тайсона на Евгения мгновением ранее. А у грузинского центрального защитника показать себя времени попросту не было.