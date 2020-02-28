Пройдет ли Шахтер Вольфсбург в Лиге Европы?

Лига Европы

Очередным соперником "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы стали "волки".

Подопечные Луиша Каштру сумели в двухматчевом противостоянии пройти Бенфику и вышли в следующий раунд Лиги Европы, где сыграют против Вольфсбурга.

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Сумеют ли "горняки" одолеть "волков" на пути к четвертьфиналу турнира?

Напомним, что первый матч состоится 12-го марта в Германии, а 19-го марта команды сойдутся в Харькове.

Если Шахтер дойдет до финала Лиги Европы, то сыграет в Гданске 27 мая.