Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЛАСКом и Манчестер Юнайтед.

Основного право защитника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Биссаки не оказалось в заявке на первый матч против ЛАСКа. Его призван заменить Брэндон Уильямс, который обычно играет слева.

ЛАСК: Шлагер — Рамсебнер, Траунер, Ранфтль — Райтер, Холланд, Михорль, Реннер — Тетте, Клаус, Фризер

Запасные: Гебауэр, Балич, Мюллер, Востри, Хаудум, Рагуц, Забитцер

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Уильямс, Магуайр, Байи, Шоу — Мактоминей, Фред — Мата, Фернандеш, Джеймс — Игало

Запасные: Де Хеа, Линделеф, Перейра, Гринвуд, Матич, Туанзебе, Чонг

Матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.