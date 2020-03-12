Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Айнтрахт принимал на своем поле Базель.

Несмотря на то, что немецкий клуб считался фаворитом этого противостояния, гости не просто обыграли соперника, а и обеспечили себе серьезное преимущество перед ответной встречей (0:3).

Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт — Базель:

Айнтрахт Ф — Базель 0:3

Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85

Айнтрахт Ф: Трапп — Абрахам, Хасебе (Ильзанкер, 73), Хинтереггер — Туре, Соу (Пасиенсия, 46), Роде, Ндика — Камада (Гачинович, 78) — Костич, Силва

Базель: Омлин — Bидмер, Кюмарт, Альдерете, Риверос — Джака, Фрай — Штокер (Жегрова, 90+2), Кампо (ван дер Bерфф, 78), Петретта (Буа, 68) — Артур

Предупреждения: Соу — Кампо, Кюмарт, Альдерете