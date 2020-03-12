Лига Европы

Немецкий клуб добыл непростую победу в поединке Лиги Европы.

Завершился первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором Рейнджерс принимали на своем поле Байер.

Подопечные Петера Боса контролировали ход поединка в первой половине встречи, однако во втором тайме хозяева активизировались и могли зацепиться за ничью.

Все надежды Рейнджерс на положительный результат разрушил Леон Бейли, который реализовал свой момент на 88-й минуте встречи и установил финальный счет в пользу Байера (1:3).

Рейнджерс — Байер 1:3

Голы: Эдмундсон, 75 — Хавертц (пен.), 37, Арангис, 67, Бейли, 88

Рейнджерс: Макгрегор — Тавернье (Полстер, 85), Эдмундсон, Голдсон, Баришич - Камара (Хаджи, 68), Арфилд, Дэвис - Арибо (Камбери, 53), Морелос, Кент

Байер: Градецки — Та, Тапсоба (Паулиньо, 68), Драгович - Вайзер, Арангис, Хавертц, Демирбай (Баумгартлингер, 82), Венделл - Бельараби (Бэйли, 62), Диаби

Предупреждения: Камара, Арфилд, Кент - Демирбай, Венделл, Вайзер, Диаби