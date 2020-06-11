Лига Европы

В городе есть необходимая инфраструктура, чтобы разместить восемь претендентов на трофей.

УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Лиги Европы, начиная с 1/4 финала турнира, в одном городе. Главным претендентом на эту роль является немецкий Франкфурт-на-Майне, утверждает ESPN.

Одним из главных преимуществ Франкфурта стал городской аэропорт, который является крупным транспортным хабом для всего мира.

О том, где будут проходить ответные матчи 1/8 финала турнира, пока неизвестно. Среди претендентов на трофей – и Шахтер, в первом матче обыгравший Вольфсбург 2:1 на выезде.

Изначально финальный поединок Лиги Европы планировалось провести в польском Гданьске, а Лиги чемпионов – в Стамбуле. Финальный турнир ЛЧ, скорее всего, примет Лиссабон.

Ожидается, что УЕФА проведет переговоры с Гданьском и Стамбулом, чтобы как-то компенсировать перенесенные финалы. Что касается Лиги Европы, то финал 2021 года запланирован в Севилье, а 2022 – в Будапеште. Финалы Лиги чемпионов состоятся в Санкт-Петербурге (2021), Мюнхене (2022) и Лондоне (2023).