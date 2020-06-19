Лига Европы

Президент УАФ — о том, где состоится матч "горняков" против "волков".

Насколько известно Андрею Павелко, Шахтер проведет ответную встречу снова в Германии.

"Насколько я понимаю, это все будет в Германии. К сожалению, нашей команде придется сыграть два матча на выезде".

"Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии. Нельзя кого-либо обвинять в симпатиях к кому-то. Выбрана Германия, она дала лучшие условия для проведения финала восьми", — сказал Андрей Павелко в эфире программы Футбольный формат.

Отметим, что встреча должна состояться 5 или 6 августа, точное время станет известно позже.