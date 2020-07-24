Лига Европы

Football.ua представляет расписание турнира.

Нынешний розыгрыш Лиги Европы завершится 21 августа — именно в этот день на стадионе Рейн Энерги в Кельне пройдет финальный матч.

Новый турнир стартует еще до завершения прошлого — 20 августа. В этот день пройдут матчи предварительного раунда.

Календарь квалификации Лиги Европы

- Первый раунд квалификации пройдет 27 августа;

- Второй раунд квалификации пройдет 17 сентября (стартует представитель Украины, который определится в плей-офф);

- Третий раунд квалификации пройдет 24 сентября;

- плей-офф раунд квалификации пройдет 1 октября.

После определения всех 32 команд, которые примут участие в групповом раунде, 1 октября в Афинах (Греция) состоится его жеребьевка. Стартует этот этап 22 октября.

Календарь матчей группового раунда Лиги Европы

- 1 тур (22 октября);

- 2 тур (29 октября);

- 3 тур (5 ноября);

- 4 тур (26 ноября);

- 5 тур (3 декабря);

- 6 тур (10 декабря);

Поединки плей-офф пройдут в более-менее стандартные даты, как и было в прошлые годы. Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря.

Календарь плей-офф Лиги Европы

- 18 февраля (первые матчи 1/16 финала);

- 25 февраля (ответные матчи 1/16 финала);

- 11 марта (первые матчи 1/8 финала);

- 18 марта (ответные матчи 1/8 финала);

- 8 апреля (первые матчи 1/4 финала);

- 15 апреля (ответные матчи 1/4 финала);

- 29 апреля (первые матчи 1/2 финала);

- 6 мая (ответные матчи 1/2 финала);

- 26 мая финал в Польше.