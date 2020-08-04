Лига Европы

Шахтер попытается пройти "волков" и продолжить свой путь в Лиге Европы.

Защитник донецкого Шахтера Додо поделился ожиданиями от предстоящего ответного поединка против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы хорошо подготовились к Вольфсбургу. Мы изучили детали, которые озвучил Каштру. Проделали большое количество работы после завоеванного чемпионства".

"У нас было два спарринга перед встречей с Вольфсбургом. Отпуска у нас не было, работали очень тяжело, поэтому набрали хорошую форму".

"Если покажем такой же футбол, как в первой встрече с Вольфсбургом, думаю, сможем далеко пройти в турнире", — заявил Додо в эфире Fox Sports.

Напомним, матч Шахтер — Вольфсбург состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка. Первая встреча команд в Германии завершилась победой "горняков" со счетом 1:2.