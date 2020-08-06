Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера прошли австрийского оппонента.
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06 августа 2020, 00:45
В рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы МЮ принимал ЛАСК.
Коллектив Солскьяера в очередной раз одолел австрийцев и вышел в 1/4 турнира.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед – ЛАСК 2:1
Голы: Лингард, 57, Мартиаль, 88 – Визингер, 55
Манчестер Юнайтед: Ромеро – Фосу-Менса (Менги, 84), Байи, Магуайр, Уильямс (Чонг, 72)– Фред (Перейра, 64) – Мата, Мактоминей, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Мартиаль, 84) – Игало
ЛАСК: Шлагер – Визингер (Забитцер, 73), Траунер, Андраде (Филипович, 80)– Ранфтл, Холланд, Михорль, Реннер – Фризер, Рагуж, Балич (Райтер, 66)
Предупреждения: Мактоминей – Михорль.