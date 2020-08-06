В рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы МЮ принимал ЛАСК. 

Коллектив Солскьяера в очередной раз одолел австрийцев и вышел в 1/4 турнира. 

Обзор матча

Манчестер Юнайтед – ЛАСК 2:1
Голы: Лингард, 57, Мартиаль, 88 – Визингер, 55

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Фосу-Менса (Менги, 84), Байи, Магуайр, Уильямс  (Чонг, 72)– Фред (Перейра, 64) – Мата, Мактоминей, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Мартиаль, 84) – Игало

ЛАСК: Шлагер – Визингер (Забитцер, 73), Траунер, Андраде (Филипович, 80)– Ранфтл, Холланд, Михорль, Реннер – Фризер, Рагуж, Балич (Райтер, 66)

Предупреждения: Мактоминей – Михорль. 