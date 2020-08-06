Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между английским Вулверхэмптоном и греческим Олимпиакосом.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту не удивил выбором стартового состава на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Олимпиакоса. С первых минут "волки" сыграют в том сочетании, которое часто выходило на поле в концовке розыгрыша АПЛ.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни — Траоре, Хименес, Поденсе

Запасные: Радди, Сендергор, Жордау, Нету, Гиббс-Уайт, Жота, Винагре, Кампана, Дендонкер, Килман, Буур, Маркес

Олимпиакос: Аллен — Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас — Бухалакис, Гильерме, Камара — Вальбуэна, Эль Араби, Масурас

Запасные: Цолакис, Фортунис, Ловера, Кафу, Пападопулос, Торосидис, Ксенитидис, Гашпар, Мартинис, Сурлис, Ранджелович, Ахмед Хассан

Матч Вулверхэмптон — Олимпиакос начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.