Лига Европы

Однако дончане не смогли начать "сухую" серию, пропустив в компенсированное время (4:1).

Ускоряются темпы розыгрыша нынешних августовских еврокубков. Противостояния в Лиге чемпионов УЕФА сменились на матчи четвертьфинала Лиги Европы. Уже даже успели определиться первые участники полуфинала, а вот кто составит пару миланскому Интеру на следующей стадии решалось в противостоянии на гельзенкирхенской "Фельтинс-Арена". Донецкий Шахтер и швейцарский Базель в последний раз встречались в официальном поединке в уже далеком 2008-м году, так что в этот раз командам пришлось писать совершенно иную историю.

"Горняки" с удивительным спокойствием прошли немецкий Вольфсбург в растянутом почти на полгода двухматчевом противостоянии (2:1 и 3:0). В то же время, "красно-синие" также выступили обидчиком для болельщиков принимающей финальную часть плей-офф страны, обыграв франкфуртский Айнтрахт (4:0, за два матча). Но при этом, у швейцарцев было неоспоримое преимущество в тонусе — местная Суперлига, в которой Базель финишировал третьим, завершилась лишь за три дня до ответного матча против "орлов".

Легко и непринужденно. Мораесу редко дают соперники при подаче углового уйти в свободное пространство, но Фабиан Фрай и Омар Альдерете позволили уже на второй минуте отчетной встречи. Жуниор ударом головой замкнул подачу Марлоса, чем задал тон для уверенной игры своей команды в дальнейшем. Но вот почувствовали ли футболисты с обеих сторон столь быстрый гол? Игра продолжалась в предсказуемом темпе с поочередным владением, где швейцарцы старались играть с расчетом на быстрый уход во фланги, а Шахтер брал привычным владением.

Момент с ударом Пулулу на исходе первой четверти игрового часа был единственным серьезный упреком в сторону обороны дончан. Откровенно проспали соперника во время смещения с левого фланга прямиком ко вратарской, но тот простил. А вот Тайсон не простил.

Похожий эпизод на "киевский" гол Соломона, когда в контратаку "горняки" вышли через левый фланг, а наступление завершалось со средней дистанции. Немного повезло с рикошетом от Фрая в момент удара Тайсона с передачи Марлоса, но швейцарцам Удача еще повернется "нужным" местом в конце тайма. Антонио мог закрывать игру на очередной быстрой контратаке, но перекладина встретила его удар из полукруга у штрафной. Безальтернативный тайм от Шахтера, а о дебютировавшем в этот вечер в еврокубках Бондаре вспомнили лишь тогда, когда Кабрал кое-как проврался мимо него ко штрафной, но в итоге пробил ужасно.

Но как бы не восхищались мы "горняками" в первом тайме, за начало второй половины их можно только пожурить. Только лишь двух моментов с возможными пенальти в эпизодах с участием Додо могло хватить для нервного срыва, а ближе к середине Базелю удалось вытоптать прямую дорогу в штрафную украинской команды. Фантастика, но сумели выстоять дончане и под жестоким напором. За четверть часа до конца основного времени рывок Тайсона в левый фланг штрафной фолом остановил Маршан, а Патрик ударом в правый верхний угол закрыл все вопросы в этой встрече.

Супер-контратака с активным участием Тете и Додо, пропахавшего весь правый фланг для завершающего удара в дальний угол, лишь довела до неприличного перевес Шахтера в счете. Однако подарить Пятову второй подряд "сухой" оборона оказалась неспособна. Кампо упустили на правом фланге штрафной, после чего он прострелил на пустые ворота для ван Вольфсвинкеля. В сантиметрах до офсайда прошла комбинация, но на их счет уже особо никто не спорил. Чемпион Украины поднял свою страну в рейтинге УЕФА этой победой!

Английский арбитр Майкл Оливер своим финальным свистком в отчетной встрече окончательно завершил процесс формирования одной из полуфинальных пар текущего розыгрыша Лиги Европы. Миланский Интер вновь выступит номинальным хозяином арены в Дюссельдорфом, но соперником "змей" будет донецкий Шахтер. Швейцарский Базель выступление в еврокубках в этом сезоне завершил досрочно.

Шахтер — Базель 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75 (пен.), Додо, 88 — ван Вольфсвинкель, 90+2



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Маркос Антонио (Майкон, 86), Степаненко — Марлос (Соломон, 72), Алан Патрик (Коваленко, 77), Тайсон (Тете, 86) — Мораес (Фернандо, 86).



Базель: Николич — Видмер, Алдерет, ван дер Верф (Рамирес, 73), Петретта — Джака (Маршан, 60), Кампо, Фрай — Штокер (ван Вольфсвинкель, 73), Кабрал (Адеми, 73), Пулулу.



Предупреждения: Алан Патрик, Бондарь — Фрай, Кабрал.