Лига Европы

Гол Лукаса Окампоса под занавес поединка принес Севилье путевку в полуфинал турнира (1:0).

Пока внимание украинских болельщиков было приковано к перипетиям матча Шахтер — Базель, в параллельном поединке встречались Вулверхэмптон и Севилья. Испанская команда была фаворитом матча, но, учитывая специфику игры "волков", никто не обещал андалусийцам легкую прогулку. Подопечные Нуну Эшпириту Санту активнее начали встречу, проведя несколько содержательных атак, но ни одна из них не привела к опасному моменту. Затем номинальные гости перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля.

Впереди у команды Хулена Лопетеги ничего не получалось, а вдобавок к этому Диего Карлос еще и привез пенальти в свои ворота, сбив Траоре. Однако Хименес не использовал шанс вывести свою команду вперед, не реализовав одиннадцатиметровый удар. После этого "волки" снова отдали мяч во владение сопернику, сосредоточившись на оборонительных действиях. Сусо мог вывести "нервионцев" вперед мощным ударом из-за пределов штрафной, но Патрисиу с ним справился. Далее севильцы продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но все ограничивалось лишь его контролем.

Несмотря на то, что номинальные гости проводили немало времени на чужой половине поля, никаких дивидендов это им не приносило. Не удавалось создавать опасные моменты ни с игры, ни после подач со стандартов. Более-менее опасный удар нанес лишь Окампос из пределов штрафной, после чего мяч пролетел недалеко от штанги. Подопечные Санту уверенно оборонялись, не позволяя сопернику рассчитывать на быстрый гол. "Волки" лишь изредка выбегали в атаки, но ни одна из них не завершилась прицельным ударом по воротам. В первом тайме командам так и не удалось открыть счет. Они отправились на перерыв со скучными "нулями" на табло.

После возобновления игры происходящее на поле не изменилось. Номинальные хозяева прижали к собственной штрафной, а "нервионцы" шли вперед большими силами. Но, как и в первом тайме, им не удавалось вскрыть оборону соперника. Через некоторое время "волки" все же покинули свою половину поля и даже провели несколько атак кряду, но ни одна из них ни к чему не привела. Анадалусийцы ответили на несколько выпадов соперника эпизодом, который едва не завершился голом — Саисс в последний момент помешал Хордану пробить по воротам с близкого расстояния.

Через несколько минут отличиться мог Эн-Несири, который обыграл сразу троих оппонентов и попытался протолкнуть мяч в ворота, но его удар получился слишком слабым. Немного позднее открыть счет мог Кунде, которому Сусо выложил мяч на голову, но француз не попал по воротам. Подопечные Лопетеги продолжали проводить атаку за атакой, намереваясь таки дожать соперника. Однако оборона Вулвз действовала практически безошибочно, не доводя дело до того, чтобы Патрисиу активно вступал в игру.

Ближе к окончанию встречи севильцы стали зарабатывать стандарт за стандартом, что могло помочь забить. У Банеги была шикарная возможность отличиться прямым ударом со штрафного, но Патрисиу с ним справился, переведя мяч на угловой. Номинальные гости подавали корнеры один за другим, и розыгрыш одного из них таки привел ко взятию ворот. На 88-й минуте Банега подал точно на голову Окампосу, а Лукас отправил мяч в сетку — 0:1.

Поведя в счете, "нервионцы" не остановились на достигнутом, а, напротив, продолжили контролировать мяч. "Волки", на удивление, даже не пытались спастись, продолжая играя без мяча. В итоге подопечные Лопетеги довели матч до логического завершения, оформив путевку в полуфинал турнира.

В 1/2 финала Лиги Европы сыграет с Манчестер Юнайтед в воскресенье, 16-го августа. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон — Севилья 0:1

Гол: Окампос, 88

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре — Траоре (Жота, 79), Хименес

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) — Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос

Предупреждения: Саисс, Невеш — Диего Карлос

На 13-й минуте Хименес не реализовал пенальти (вратарь)