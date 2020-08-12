Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в ответном поединке четвертьфинала финала Лиги Европы против швейцарского Базеля.

Процесс ожидания отчетной встречи был более напряженным, чем в итоге получилась сама игра. Шахтер выполнил промежуточную задачу — вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА, а попутно даже заглядывался на немыслимое для себя последних лет достижение в два матча кряду в еврокубках без пропущенных голов. Не прошла данная игра без пресловутых "сучка и задоринки", поэтому у Каштру будет достаточно работы до противостояния с Интером. А пока что — празднуем ситуативный успех представителя Украины и факт обгона Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на "Фельтинс-Арена" (по 10-балльной шкале).

Шахтер

Андрей Пятов — 7,0. По позиции голкипера в этот вечер вопросов не возникало. Андрей сыграл надежно там, где это требовалось. Даже в моменте с попыткой Кабрала его перебросить, голкипер Шахтера грамотно среагировал на резко изменившиеся условия в атаке соперников и выдвинулся с линии. Были ли еще моменты? Нет. С привычной для вратаря нагрузкой проблем у стража ворот дончан не возникло.

Додо — 7,5. В начале и середине второго тайма Додо был дважды близок к провалу. Эти моменты с просмотром VAR вызывали нервозность только лишь фактом своего появления в ситуации с ситуативным доминированием швейцарской команды. Бразилец и сам почувствовал давление в эти минуты, от чего снизил активность на фланге. Но как же он побежал незадолго до финального свистка в контратаку! Додо вряд ли получит пространство в атаке в игре с Интером, однако напрячь оборону "змей", как делал это со всеми соперниками в этих еврокубках может только одним своим появлением в стартовом составе.

Сергей Кривцов — 6,5. Натуральная роль "футбольного отца" для юного Бондаря досталась Кривцову в этот вечер. Сергей играл за полутора человек, поэтому набегался порядком. В созидании атак Кривцов также был вынужден брать на себя инициативу, раздавая мячи длинными передачами во фланги. При этом, из провалов центра обороны вспоминается лишь момент Пулулу в первом тайме, но там вся защита Шахтера сыграла неважно.

Валерий Бондарь — 6,5. Нервный дебют в ответственном для всей команды матче в еврокубках предстоял украинцу в этот вечер, но Валерий справился с нагрузкой. Его появление в матче против Интера будет крайне рисковым шагом со стороны Каштру, но в контексте игры с Базелем юный футболист справился достойно. Где-то страховали и "пихали" вдогонку партнеры — особенно часто этим помышлял Степаненко, где-то и сам принимал достаточно "взрослые" решения. Пропущенный мяч был, по большому счету, не в его компетенции, а в сухой итоговой статистике он так и не был обыгран один в один никем из техничных соперников. К слову, только трое из основы Шахтера могут таким похвастаться.

Николай Матвиенко — 7,0. Рано или поздно, но эксперимент с Матвиенко на левом фланге обороны подойдет к концу. Николай прекрасно чувствует себя на знакомой ему позиции, поэтому качественно восполняет утрату Исмаили вот уже второй поединок кряду. Насчитали в статистике два обостряющих паса за ним в этот вечер, что является чуть меньшим, чем у Антонио и Марлоса, для сравнения. В конце матча пропущенный гол бросил тень на выступление Матвиенко в этот вечер, ведь решающий пас пришелся из его зоны, но до этого момента вопросов по Николаю как-то и не возникало.

Маркос Антонио — 7,5. Если бы удар бразильца в первом тайме не приняла на себя перекладина, то Шахтер мог бы досрочно снять все вопросы, а в работе на оборону Антонио пришлось бы уделять меньше времени. Но случилось пресловутое начало второго тайма, где отбивались "горняки" всем набором исполнителей. Миниатюрного Антонио в борьбе сложно различить, но когда пыль осела, Маркос уверенно продолжил контролировать переход коллектива Каштру между зонами.

Тарас Степаненко — 7,0. Опорный полузащитник Шахтера завалил начало игры, но быстро вернулся в чувства и ритм команды после нескольких удачных единоборств. Это в конце матча, когда окончательно удалось успокоить свою зону, Степаненко мог наставлять Бондаря на путь истинный, а вот в первом тайме мог и сам получить такой же "привет" от условного Кривцова. И все же, свой и командный баланс Тарас в этот вечер смог установить.

Марлос — 8,0. Если Тайсон в этот вечер был отменным "бегунком", то Марлос стал художником. Причем настолько углубился во весь этот постмодернизм, что партнеры попросту переставали его понимать. И тем не менее, две голевые передачи в нужный момент пришли оттуда, откуда их и стоило было ожидать. Плюс, несколько неплохих дальних ударов. А если еще взять во внимание отсутствие серьезных ошибок во время обходов соперников (таких попыток просто не было в этот вечер), то для Ромеро Бонфима игра прошла даже очень успешно.

Алан Патрик — 7,5. Основной разыгрывающий в текущем построении Шахтера в этот вечер отошел от привычных забросов в чужую штрафную, да и соперники встречали очень низко. Вместо этого, Патрик старался тонким пасом вскрыть оборону соперников, снабжая снарядами Тайсона. Возможно, в кадре он был слишком мало времени, зато точно провел больше других в контроле (7,5%) и раздал больше всех пасов на обе команды (69).

Тайсон — 9,0. Машина! Бразилец провел славный поединок в беговой работе в этот вечер, пускаясь в дриблинг за всю команду сразу (6 попыток, при общекомандных 16). Атаки Шахтера не были бы столь направленными на чужие ворота без Тайсона, ведь тот же Марлос нередко выбрал уж слишком вычурные решения в завершении эпизодов. Игрок настроения поймал кураж в этот вечер, так что теперь остается лишь ожидать такую же, или большую, мотивацию на поздний вечер 17 августа.

Жуниор Мораес — 8,5. Форвард стреляет сразу со входа в игру, затем, уходит в тень для подыгрыша партнерам, но все равно сохраняет уровень персональной угрозы для чужих ворот. Мораес сыграл образцово в этот вечер. Особенно запомнился рывок в контратаку во время второго забитого мяча — стремления приносить пользу не отнять. Феноменальный выбор голевой позиции делает его серьезным оружием в руках Каштру, а в каждом матче открываются все новые таланты: в ответной игре с Вольфсбургом он "удалил" Брукса, а с Базелем забил нетипичный для себя гол с углового. Что готовит для Интера?

Манор Соломон — 6,0. Феерического выхода на замену не получилось в этот раз. Да и ситуация того не требовала. Израильтянин вышел на подмену уставшему Марлосу, но мяч за 25 минут на поле получал чуть больше, чем "запоздавший" вслед за ним Коваленко.

Виктор Коваленко, Майкон, Фернандо и Тете серия финальных замен от Каштру в отчетной встрече была призвана дать каждому исполнителю почувствовать игровое время в еврокубках после карантинной паузы. Кто-то использовал такую возможность на полную, как Тете, а кто-то растворился в подходившем к концу поединке, как остальная группа игроков. В итоге, все получили практику, и славно — резерв тоже должен быть заряжен. В совокупности, на оценку эти исполнители не имели шансов наиграть.

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