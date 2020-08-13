Лига Европы

Защитник "горняков" высказался о предстоящем полуфинале Лиги Европы.

Шахтеру предстоит встретиться с Интером в рамках полуфинала Лиги Европы. Обладатель путевки в заключительную стадию турнира будет определен по итогам одного поединка.

Защитник донецкого клуба Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча с "нерадзурри" и оценил шансы Шахтера стать триумфатором текущего розыгрыша Лиги Европы.

"Готовимся к полуфиналу с наилучшим настроением. Вчера был выходной день, немного отдохнули, а сегодня уже начинаем подготовку. Как я уже говорил, наша задача — это выйти в финал Лиги Европы".

"В турнире остались серьезные команды. Будем разбирать, смотреть. У нас также очень сильная команда, и я думаю, что мы может играть с любым соперником на равных".

"Готовы ли бороться за трофей? Конечно. Всем известно, какая задача перед нами стоит, и мы все прекрасно знали, с какими соперниками нам предстоит встретиться".

"Фаворита на победу в Лиге Европе выделить трудно. Полуфиналы пройдут в рамках одного матча, поэтому любая команда может пройти дальше", — передает слова Николая Матвиенко журналист Football.ua Евгений Музыка.

Напомним, матч Интер — Шахтер состоится 17-го августа в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.