Лига Европы

Наставник "горняков" высказался о предстоящем полуфинале Лиги Европы.

Шахтеру предстоит встретиться с Интером в рамках полуфинала Лиги Европы. Обладатель путевки в заключительную стадию турнира будет определен по итогам одного поединка. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поделился ожиданиями от данного противостояния, рассказал о подготовке своей команды и высказался о будущем сопернике.

"Никаких сложностей в подготовке нет. Между играми есть шесть дней, поэтому у нас составлен четкий восстановления игроков. Это именно то, чем мы сейчас занимаемся, а уже с завтрашнего дня мы перейдем к более стратегической составляющей подготовки к игре. Новых травмированных у нас нет, все готовы к предстоящему матчу".

"Итальянские эксперты говорят, что стиль игры Шахтера удобен для Интера? Ну, это их мнение. Мне не хотелось бы комментировать какие-то сторонние анализы и то, что говорят соперники. Я сконцентрирован на своей команде и принимаю во внимание свои собственные комментарии. Если они чувствуют себя комфортно с атакующей игрой Шахтера, то это их проблемы, а не мои".

"Говоря об Интере, мы ни в коем случае не должны искать какие-то слабые стороны у команды такого уровне. Понятное дело, что и Интер, скорее всего, не будет искать у нас какие-то хрупкие стороны. Когда команды встречаются в полуфинале таких турниров, как Лиги Европы или Лига чемпионов, то это очень компетентные коллективы в любых аспектах игры. Это будет очень сложная баталия, в который обе команды будут стараться победить. Думаю, что у каждого есть явные шансы пройти в финал. Как Шахтер с Интером, так и МЮ с Севильей, будут из разряда тех матчей, где никто до самого конца не будет знать развязку".

"Любой из тренеров, будь то Манчестер Юнайтед, Севилья или Интер, не сможет назвать фаворита на победу в Лиге Европы. Сейчас нужно играть и делать это с полной концентрацией и полной отдачей. Мы говорили с самого начала сезона, что готовы играть на любом стадионе мира против любой команды. Это мы и делаем. За пределами Украины мы не проиграли ни одного поединка, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Постараемся повторить этот успех, ведь все понимают, что Шахтер также является одним из фаворитов на победу в турнире. Играть полуфинал и смотреть в финал — именно это нам нужно", — передает слова Луиша Каштру журналист Football.ua Евгений Музыка.

Напомним, матч Интер — Шахтер состоится 17-го августа в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.