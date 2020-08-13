Лига Европы

Вашему вниманию фотоотчет с тренировки "горняков" в Германии.

Футболисты Шахтера вернулись к тренировках сегодня, 13 августа, после победы над Базелем в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Теперь "горнякам" необходимо готовиться к следующей стадии турнира, где их ожидает противостояние с Интером.

Занимались подопечные Луиша Каштру на базе в 20 км от Дюссельдорфа (Германия). Вашему вниманию фотографии с этой тренировки:

Напомним, матч Интер — Шахтер состоится 17-го августа в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.