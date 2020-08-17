Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/2 финала Лиги Европы.

Шахтер в полуфинале Лиги Европы сыграет против Интера и попытается пробиться в решающую стадию турнира.

Интер — Шахтер

Понедельник, 17 августа, 22:00. Дюссельдорф, Дюссельдорф Арена. Главный арбитр — Шимон Марчиняк. Телетрансляция — Футбол 1.

Во втором полуфинальном поединке Шахтер сойдется с Интером. "Горняки" подходят к противостоянию в отличной форме и хорошем расположении духа после двух ярких побед — сперва дончане разгромили Вольфсбург, а затем наглядно показали свое превосходство над швейцарским Базелем на стадии четвертьфинала.

Шахтер — опытный еврокубковый боец, а Луиш Каштру на пресс-конференции не уставал говорить о спокойствии и хладнокровии. Нет сомнений, "горняки" будут играть в свой футбол без особых лишних нервов, только проблемы в оборонительной линии никуда не делись, а это все на фоне убийственной линии атаки соперника.

Интер, в свою очередь, показал хороший футбол в недавних матчах Лиги Европы и вполне может рассчитывать на победу в турнире. Антонио Конте несколько преобразил оборону команды, в которой больше нет места для Шкриниара. Да и в целом, "нерадзурри" куда более сбалансированная команда, чем чемпион Украины.

Интеру будет достаточно надежно сыграть в обороне, а уж в атаке они свой шанс найдут. Есть достаточно много вопросов к центру поля команды Антонио Конте, которые наталкивают на мысль, что Шахтер и вовсе сможет играть "первым номером".

Что касается составов, Николай Матвиенко, судя по всему, снова сыграет слева в обороне, а в центре у Луиша Каштру будет выбор между Бондарем и Хочолавой в пару к Кривцову. Грузин довольно часто ошибался в важных матчах, но Бондарю, несмотря на статус чемпиона мира, может не хватить опыта.

Другие позиции у чемпиона Украины никаких вопросов не вызывают, а уверенная игра в последних матчах дает надежду на положительный результат. Статистика личных встреч говорит о том, что обе команды готовы к довольно результативному поединку.

Не сыграют: Весино, Санчес

Интересные факты:

В последних 7 матчах Шахтера в Лиге Европы забито более 2,5 голов.

Интер выиграл последние 4 матча в Лиге Европы.

Шахтер забивал не менее 2 голов в последних 5 матчах Лиги Европы.

Шахтер выиграл последние 3 матча в Лиге Европы.

Интер забивал не менее 2 голов в последних 4 матчах Лиги Европы.

Тренеры говорят:

Антонио Конте, тренер Интера.

"Я считаю, что Шахтер как и должно быть, наверное, будет высоко прессинговать. А потом, возможно, более низко будут прессинговать, предоставят пространство нам, чтобы контратаковать. У Шахтера есть своя ДНК. Их уже уважают в Европе. Главная позитивная сторона Луиша Каштру – он смог убедить всех талантов играть как команда, одно целое. Они хорошо обороняются, Каштру над этим тщательно поработал".

Луиш Каштру, тренер Шахтера.

"Интер также, думаю, встретится завтра со сложностями. Спокойствие – это наша ДНК, наша составляющая. Часто, когда речь идет о ДНК клубов, говорят о стиле игры, о том, что команда демонстрирует на поле. Но не только: за его пределами это спокойствие, уверенность, которую мы несем с собой, что также является нашей составляющей. Очень важно завтра развивать собственную идею игры, не уходить далеко от своих принципов, показывать снова же свою ДНК на поле. И я уверен, что мы полностью готовы к матчу".