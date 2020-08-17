Лига Европы

Пол Дэмпси из BT Sport продемонстрировал великолепные познания в украинском футболе.

Наблюдая за тренировкой Шахтера в Дюссельдорфе перед матчем против Интера, мы заметили на трибуне... английских журналистов. Наш разговор завязался с того, что привело их на Меркур Шпиль-Арену, а затем мы поговорили о Шахтере (Пол сравнил его и с Динамо), Жуниоре Мораесе, возможном трансфере Николая Матвиенко в Арсенал и разнице между украинским и английским чемпионатом.

- Чем вы занимаетесь в Дюссельдорфе?

- Я работаю на телеканал BT Sport, который транслирует Лигу Европы в Великобритании. Мы будем освещать оба предстоящих полуфинала и финал.

- Вы видели матчи Шахтера? Что можете сказать о "горняках"?

- Да, я как раз смотрел последнюю игру с Базелем. Они сыграли превосходно. Напоминают великолепную команду, которая была у Шахтера лет с десять назад. Та же ставка на бразильцев, которые творят чудеса и на хороших украинских футболистов. У них хорошая основа, но главное – это комбинации четырех игроков атаки. Это не особо поменялось с годами: разные тренеры, но одна и та же система, тот же подход, та же ставка на бразильцев.

Мы насчитали 11 бразильцев в первой команде. Их просто не нужно запирать в рамки, надо давать им играть. И когда это работает – а работает это часто – тогда их очень сложно остановить.

- Был ли какой-то футболист, который впечатлил вас больше всего?

- Должен назвать нападающего, Жуниора Мораеса. Он уже не молод, но не является ветераном Шахтера, он в клубе не так давно. Ему 33 года и просто изумительно, как Шахтер сумел подписать футболиста в таком возрасте, показывающего свой лучший футбол. Несмотря на свой возраст он по-прежнему силен и, возможно, даже становится лучше.

- Пожалуй, он показывает лучший футбол в своей карьере...

- Да-да, вот об этом я и говорю. Это что-то невероятное. Нужно отдать должное Шахтеру, что они рассмотрели такой потенциал в игроке и вернули его обратно в Украину.

- Там несколько иная история, они подписали его из Динамо в качестве свободного агента.

- Точно, но он же покидал Украину на какое-то время? Он выступал в Китае какой-то период времени.

В прошлом году мы видели Динамо, когда они играли с Челси. Разница в уровне невероятна. Что хорошо в Шахтере – это команда, которую очень приятно смотреть. Они не только эффективны, но и очень зрелищно играют.

- Шахтер и Интер — потенциальные соперники Манчестер Юнайтед (разговор был записан до матча МЮ — Севилья — прим.). Как вы думаете, кто был бы более удобным соперником для "красных дьяволов", Шахтер или Интер?

- Про Интер, конечно, известно больше. Шахтер несколько в тени, потому что в последнее время он не доходил так далеко, как полуфинал еврокубков. Если придется играть с Шахтером, нужно будет потратить больше сил на подготовку.

И у Шахтера более разнообразный, по сравнению с Интером, арсенал приемов, которыми они могут доставить проблемы. Мы все знаем, что Интер – очень организованная команда и в чем ее угрозы. Но если ты нейтрализуешь Ромелу Лукаку, у "нерадзурри" будут проблемы.

Шахтер может доставить проблемы со своей системой игры, когда Тайсон слева смещается в центр, постоянно меняется позициями в атаке и делает это очень хорошо. Шахтер очень разнообразен, у него много различных вариантов, поэтому соперникам приходится много думать над тем, как защищаться.

- Этой зимой авторитетное издание The Athletic писало, что Арсенал близок к подписанию защитника Шахтера Николая Матвиенко. Как вы думаете, он смог бы заиграть в английской Премьер-лиге?

- Матвиенко меня очень впечатлил в матче против Базеля. Способен ли он заиграть в Премьер-лиге? Это зависит от того, достаточно ли он крепок физически. Я видел не так много его матчей, чтобы быть до конца уверенным, сможет ли он привнести что-то новое в то, что Арсенал хочет видеть на левом фланге.

Как и многие украинские и российские футболисты, которые приезжали в Англию в последние 20 лет, он технически хорош. Но многим из этих футболистов было сложно из-за физических нагрузок в английском футболе, количества игр и отсутствия зимнего перерыва. Это отличается от того, что есть в Украине. У нас не только еврокубки, но еще и два, а не один внутренний кубок. Им сложно.

И еще должен сказать, что многим из них – я не говорю, что всем – было сложно адаптироваться к английской культуре. Не то, чтобы я был расистом в этом вопросе, я только сужу из того, что видел. Многим было тяжело.

Я видел не так много, но у него хорошее самообладание, он играл во множестве важных матчей. Но большая разница в том, что – при всем уважении к Украине – когда даже топ-команда играет против команды из нижней части таблицы, это все равно очень и очень напряженная игра. А из того, что я видел в чемпионате Украины, Шахтеру довольно легко играть против команд из нижней шестерки. В Англии такое случается разве что когда Ливерпуль или Манчестер Сити в действительно хорошей форме, но такое происходит не так часто. Нужно быть готовыми, что даже такие команды, как Саутгемптон, доставят вам очень много проблем.

- Здесь еще нужно отметить финансы. Шахтер покупает Тете за 15 млн евро и это самый дорогой трансфер клуба за последние много лет, а для того же Саутгемптона это абсолютно рядовая сумма на покупку футболиста.

- Да, совершенно верно. Для клубов как Саутгемптон 20 миллионов фунтов за трансфер это вообще не вопрос. Просто сумасшествие. Это огромная разница.

Евгений Музыка, Football.ua