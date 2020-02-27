Лига Европы

Команды узнают с кем предстоит играть в 1/8 финала Лиги Европы.

В пятницу, 28 февраля, в 14:00 состоится жеребьевка 1/8 Лиги Европы.

27 февраля, в ответном матче против Бенфики решится судьба Шахтера — "горняки" в первой встрече одолели Бенфику (2:1), но решающим будет именно поединок в Лиссабоне, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что посмотреть жеребьевку в прямом эфире можно будет на канале Футбол 1, а также благодаря текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Помимо Шахтера, своих соперников узнают еще 15 команд.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 12 марта, а ответная встреча пройдет 19 марта.

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