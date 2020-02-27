Команды узнают с кем предстоит играть в 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка Лиги Европы, Getty Images
27 февраля 2020, 16:33
В пятницу, 28 февраля, в 14:00 состоится жеребьевка 1/8 Лиги Европы.
27 февраля, в ответном матче против Бенфики решится судьба Шахтера — "горняки" в первой встрече одолели Бенфику (2:1), но решающим будет именно поединок в Лиссабоне, который начнется в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что посмотреть жеребьевку в прямом эфире можно будет на канале Футбол 1, а также благодаря текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
Помимо Шахтера, своих соперников узнают еще 15 команд.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 12 марта, а ответная встреча пройдет 19 марта.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.