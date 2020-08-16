Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера отличились в воротах Севильи с одиннадцатиметрового.
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16 августа 2020, 23:39
В полуфинале Лиги Европы между собой встречаются Севилья и Манчестер Юнайтед.
В первом тайме Маркус Рашфорд заработал пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.
Это означает, что "красные дьяволы" пробили 22 пенальти в текущем сезоне во всех турнирах – это больше всех среди ТОП-5 чемпионатов Европы за четыре сезона.
При этом, своего рода рекорд принадлежит Барселоне – в сезоне-2015/16 каталонский клуб пробил 24 пенальти.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.