Лига Европы

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера отличились в воротах Севильи с одиннадцатиметрового.

В полуфинале Лиги Европы между собой встречаются Севилья и Манчестер Юнайтед.

В первом тайме Маркус Рашфорд заработал пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

Это означает, что "красные дьяволы" пробили 22 пенальти в текущем сезоне во всех турнирах – это больше всех среди ТОП-5 чемпионатов Европы за четыре сезона.

При этом, своего рода рекорд принадлежит Барселоне – в сезоне-2015/16 каталонский клуб пробил 24 пенальти.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.