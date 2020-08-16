Лига Европы

Коллектив Хулена Лопетеги добыл волевую победу над Манчестер Юнайтед (2:1).

После четырех кряду дней четвертьфиналов главного клубного турнира Старого Света, Лиги чемпионов УЕФА, очередь проводить свои поединки вновь перешла к его "младшему" собрату — Лиге Европы. Здесь команды уже добрались до полуфинальной стадии, что означало лишь одно — решающий поединок уже очень близок.

Две пары, по одному счастливому билету на каждую — вполне классическая схема проведения европейского турнира. Вот только в современных португальских реалиях команды играют лишь один поединок между собой, поэтому уровень напряжения возрастает в разы. Андалусская Севилья или английский Манчестер Юнайтед? На поле стадиона "Рейн Энерги" обещал пройти очень занимательный поединок в отчетный вечер.

Последний представитель Испании сражался с последней командой из числа английских клубов в еврокубках — вот Вам уже и особенный лейтмотив противостояния готов. Непривычно, однако далеко не Премьер-лига и Ла Лига задают тон в этом сезоне, однако оставшиеся из числа соревнующихся прекрасно проявили себя на предыдущих стадиях. Севилья очень грозно выглядела в первом единственном матче 1/8 финала против Ромы, а затем сумела надломить неуступчивый Вулверхэмптон непосредственно в заключительной фазе основного времени.

Манчестер Юнайтед немного повезло с турнирной сеткой после легкого прохода австрийского ЛАСКА (во втором матче коллектив Солскьяера играл в полноги, но все равно выиграл, 2:1) — датский Копенгаген, с их просто роскошным вратарем, боролся до последнего, но в дополнительное время опыт выступлений взял свое (1:0). По сути, Севилья была первым действительно равным "Красным дьяволам" по классу соперником после игры последнего тура АПЛ против Лестера. А стоит ли вспоминать, кто выбивал Юнайтед из Лиги чемпионов в 2018-м году?

Вновь английская команда, вновь фолит Диего Карлос, и вновь андалузцы начинают игру с пенальти в свои ворота. Вот только Бруну Фернандеш не Рауль Хименес, поэтому не собирался прощать соперников за подобную оплошность. Коллектив Солскьяера умудрился выйти вперед на фоне бодрого старта соперников. Но нервионцам не впервой было играть с негативным счетом на табло, поэтому Севилья привычно взвинтила темп на флангах, а оборона соперников рассыпалась ближе к середине первого тайма в результате нескольких длинный передач. На пустые ворот для Сусо выкатить мяч с левого фланга для Регилона не составило проблем.

В целом, напряжение было достаточно легко ощутить от происходящего на футбольном поле. После стартовых ошибок, футболисты не позволяли соперникам так вольготно заходить с мячом в свою штрафную, поэтому на вооружение были взяты дальние удары. Однако Буну и де Хеа показали максимальную профпригодность при реакции на эти угрозы, так что на перерыв команды уходили с миниатюрным преимуществом Юнайтед в атаке, а также полным неведением дальней судьбы этой встречи. Чаши весов могли качнуться в любую сторону.

Да и перевесил бы Манчестер своим давлением соперников в начале второго тайма, если бы не роскошный голкипер Буну напротив. Фантастическая игра на линии арендованного у Жироны футболиста позволила Севилье пережить непростой период матча, когда она просто играла без мяча на своей половине. Но на постоянное давление команды Солскьяера не хватило бы в любом случае, что показали предыдущие поединки. Стало быть, нервионцам надо было просто выжидать определенный период времени.

С легкой руки Лопетеги, на поле появился Люк де Йонг. Очевидно было намерение вновь нагрузить фланги, а когда на одном из них есть Хесус Навас, то о точности подач можно не переживать. Так и забила Севилья свой второй гол в этой встрече. Испанец подал, нидерландец замкнул, а Магуйар и Линделеф могли и дальше "пихать" друг другу в надежде разобраться, кто же не накрыл соперника. А дело-то, происходило на 78-й минуте матча. И тут пора обратиться к истории, и посмотреть на игру двухгодичной давности. Ага! Бен-Йеддер, 78-я минута, Манчестер прощается с еврокубками. Что же, цветовая гамма у родной страны де Йонга вполне подходит для проворачивания похожего сценария. Юнайтед так и не смог собраться. В третьем кубковом полуфинале в этом сезоне.

Финал Лиги Европы УЕФА уже совсем близок! Уже даже стал известен его участник. Севилья сыграет в Кельне 21-го августа в качестве номинальных хозяев. А вот против кого? Очень бы хотелось украинскому болельщику, чтобы донецкий Шахтер в противостоянии с миланским Интером дал положительный ответ на этот животрепещущий вопрос.— Манчестер Юнайтед 2:1Сусо, 26, де Йонг, 78 — Фернандеш, 9 (пен.)Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан (Гудель, 87) — Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (де Йонг, 55), Окампос (Эль Хаддади, 55).Де Хеа — Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Джеймс, 87) — Фред, Погба — Гринвуд (Игало, 90+3), Фернандеш, Рашфорд (Мата, 87) — Мартиаль.Предупреждения: Диего Карлос, Эль Хаддади — Уильямс, Рашфорд, Магуайр.