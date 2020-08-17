Лига Европы

У коллектива Луиша Каштру есть 15 минут паузы, чтобы придумать план спасения.

Зашкаливали приборы для измерения напряжения в первые 45 минут поединка Интера и Шахтера. Каждый из футболистов играл на пределе возможностей, но одному из них явно не повезло. Андрей Пятов привез атаку на свои ворота неточной передачей на левый фланг, а Барелла затем доставил мяч на голову Лаутаро. Аргентинец прощать "горняков" не стал.

Коллектив Луиша Каштру заметно нервничал, поэтому небольшое преимущество в контроле мяча и точности передач реализовывать начал лишь под занавес тайма. Соперники плотными рядами выстроились перед своей штрафной, поэтому Шахтер, если и заводил в нее мяч, то лишался владения практически сразу. Тайсона "съедали" опорники "змей" еще задолго до момента принятия мяча, Марлосу не давали пространства.

Но даже в таких условиях дончане сподобились на два момента у чужих ворот. Заблокированный удар Мораеса после прострела Додо с правого фланга и удар Антонио чуть выше левой "девятки" со средней дистанции — с таким дающим надежду заделом Шахтер уходил на перерыв.

Матч Интер — Шахтер начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.