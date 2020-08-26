УЕФА огласил символическую команду из лучших игроков Лиги Европы-2019/20. В ней нашлось место хавбеку Шахтера Тайсону, а также бывшему игроку "горняков" Фреду, который сейчас играет за Манчестер Юнайтед.

Полностью заявка этой команды выглядит следующим образом:

Вратари: Ханданович (Интер), Буну (Севилья), Йонсон (Копенгаген).

Защитники: Регилон, Хесус Навас, Кунде (все – Севилья), Де Врей (Интер), Коади (Вулверхэмптон), Та (Байер).

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред (оба – Манчестер Юнайтед), Банега (Севилья), Хаверц (Байер), Тайсон (Шахтер), Барелла, Брозович (оба – Интер), Фрай (Базель).

Нападающие: Лукаку, Мартинес (оба – Интер), Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Окампос, Мунир, Де Йонг (все – Севилья).

Победителем турнира стала Севилья, обыгравшая в финале Интер со счетом 3:2.