Лига Европы

Хавбек Колоса высказался о предстоящем поединке квалификации Лиги Европы.

Колос сойдется в противостоянии с Арисом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одного матча, который пройдет в Греции.

Полузащитник ковалевского клуба Павел Ориховский прокомментировал предстоящий поединок, который станет для его команда дебютным в еврокубках.

"Еще не было теории по Арису, будем разбирать после прилета. У нас было мало времени, ведь готовились к матчу против Львова. А в Греции будем готовиться уже к Арису. Готовились в первую очередь ментально к этому матчу".

"В футбол все умеют играть, но настроить себя правильно, не бояться играть в свой футбол – это в первую очередь. У нас есть много опытных футболистов, которые тоже играли в еврокубках. Поэтому все понимают, зачем и ради чего сюда едут", — заявил Ориховский в программе Футбол NEWS.

Матч Арис – Колос состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.