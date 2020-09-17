Лига Европы

Команда проигрывала 1:3 вплоть до 90-й минуты поединка.

По завершению основного времени встречи даже самые отъявленные оптимисты не могли рассчитывать на успех Арарат-Армении в матче с Фола Эш из Люксембурга – гости выигрывали 3:1.

Однако на 90+1 минуте Маилсон отквитал один гол, реализовав пенальти. Спустя три минуты кабовердиец повторил этот же трюк – 3:3 и игра перешла в экстра-тайм.

На 113-й минуте экс-игрок Мариуполя, Олимпика, Арсенала и Карпат Сергей Вакуленко удачно сыграл головой, принеся победу своей команде – 4:3.

В следующем раунде Арарат-Армения сыграет со словенским Целье.