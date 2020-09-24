Лига Европы

Немецкий клуб решил сэкономить ввиду негативных последствий из-за пандемии коронавируса.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Вольфсбургом и Десной должен был состояться на Фольксваген Арене, однако, чтобы сэкономить денежные средства в период пандемии коронавируса, немецкий клуб решил провести матч на АОК Арене, которая вмещается в себя 5 тысяч зрителей (вместимость Фольксваген Арены составляет 30 тысяч).

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал эту новость и заявил, что это никак не повлияет на его подопечных.

"Я вообще не обращаю внимание на то, что они там себе думают. На втором поле так на втором. Мячи круглые, поле ровное — все нормально".

"Я смотрел матч Вольфсбурга против Шахтера очень внимательно, ведь они недавно играли. Поединок против Александрии немцы играли давно. В ускоренном темпе просмотрел несколько деталей", — заявил Рябоконь в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Вольфсбург — Десна состоится сегодня, 24 сентября, в 21:15 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.