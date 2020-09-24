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Вольфсбург — Десна 2:0
Голы: Гилавоги, 16, Гинчек, 90+2

Вольфсбург: Кастеелс — Штеффен, Лакруа (Брукс, 63), Гилавоги, Руссийон — Шлагер, Арнольд — Мармош (Отавио, 59), Мехмеди, Жоао Виктор — Вегхорст (Гинчек, 78).

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Огиря, Домбровский (Ермаков, 65) — Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов (Гуцуляк, 46) — Будковский (Шевцов, 85).

Предупреждения: Мармош — Тамм, Конопля, Огиря