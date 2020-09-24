Лига Европы
24 сентября 2020, 23:09
Десна в дебютном матче еврокубков уступила Вольфсбургу
Коллектив Александра Рябоконя завершал игру в меньшинстве, поэтому не имел шансов отыграться, и покинул квалификацию к Лиге Европы УЕФА (0:2).
Вольфсбург — Десна, twitter.com/VfLWolfsburg_US
24 сентября 2020, 23:09
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Вольфсбург — Десна 2:0
Голы: Гилавоги, 16, Гинчек, 90+2
Вольфсбург: Кастеелс — Штеффен, Лакруа (Брукс, 63), Гилавоги, Руссийон — Шлагер, Арнольд — Мармош (Отавио, 59), Мехмеди, Жоао Виктор — Вегхорст (Гинчек, 78).
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Огиря, Домбровский (Ермаков, 65) — Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов (Гуцуляк, 46) — Будковский (Шевцов, 85).
Предупреждения: Мармош — Тамм, Конопля, Огиря