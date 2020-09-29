Лига Европы

УЕФА принял решение изменить место проведения встречи поединка ЛЕ.

В Армении обострение конфликта за Нагорный Карабах, в результате чего объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, а гражданам от 18 до 55 лет ограничили выезд со страны.

В связи с текущим положением дел, УЕФА принял решение перенести матч Арарат-Армения – Црвена Звезда на Кипр.

Это означает, что матч состоится 1 октября на стадионе ГСП в Никосии, Кипр. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.