Лига Европы

Луганчане на выезде будут противостоять англичанам.

Виктор Скрипник и его тренерский штаб, фото Заря

Виктор Скрипник и его тренерский штаб, фото Заря

В четверг, 22-го октября, луганская Заря отправится на выезд в Англию, где в рамках поединка Лиги Европы будет противостоять Лестеру.

Напомним, помимо "лис", луганчане сразятся в группе с Брагой и АЕКом. В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Матч Лестер — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, на Football.ua будет представлена текстововая онлайн-трансляция встречи.