Луганчане на выезде будут противостоять англичанам.
Виктор Скрипник и его тренерский штаб, фото Заря
19 октября 2020, 10:00
В четверг, 22-го октября, луганская Заря отправится на выезд в Англию, где в рамках поединка Лиги Европы будет противостоять Лестеру.
Напомним, помимо "лис", луганчане сразятся в группе с Брагой и АЕКом. В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.
Матч Лестер — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, на Football.ua будет представлена текстововая онлайн-трансляция встречи.