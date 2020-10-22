Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют Лестер и луганская Заря.

Вслед за киевским Динамо и донецким Шахтером, свой еврокубковый сезон в рамках группового этапа международных состязаний начинает последний представитель Украинской Премьер-лиги из числа еще не сыгравших ни одного поединка за пределами страны в этом сезоне. Луганская Заря отправилась в английский город Лестер, где им будет противостоять одноименный клуб, находящийся в статусе предписанного фаворита квартета.

Повреждение у Артема Громова заставило Виктора Скрипника провести очередную ротацию стартового состава своей команды. В паре форвардов Зари примут участие Владислав Кочергин и Максим Лунев. Кроме этого, в центре обороны вместо Абу Ханны сыграет Ловро Цвек.

У Брендана Роджерса также были проблемы с линией атаки в виду отсутствия Варди. Тренер Лестера предпочел использовать Ихеаначо на острие, а Мэддисон сыграет на правом фланге полузащиты. Место на левом фланге обороны, в отличии от предыдущей неудачной игры против Астон Виллы (0:1), займет Кристиан Фухс.

Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Фухс — Менди — Мэддисон, Тилеманс, Прат, Барнс — Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Якупович, Джастин, Морган, Олбрайтон, Перес, Ундер, Чаудхери.



Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Назарина — Лунев, Кабаев.

Запасные: Василь, Мацапура, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Гринь, Цыганикс.



Матч Лестер — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.