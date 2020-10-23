Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в поединке первого тура Лиги Европы УЕФА против английского Лестера.

Коллектив Виктора Скрипника провел содержательную половину первого тайма, играя на равных с соперниками в открытый футбол, однако своими же ошибками похоронил шансы на набранные очки по итогу первого тура. Лестер грамотно использовал освобождающиеся зоны при попытках луганчан идти в атаку, поэтому можно считать, что одержал победу на классе. Иной острой проблемой "мужиков" стало отсутствие лидера на футбольном поле, который должен был повести за собой команду в психологически тяжелый момент. Заря выглядела как стая бойцов с солидным атакующим потенциалом, даже несмотря на потери ключевых исполнителей, но направить энергию в нужное русло оказалось некому.

Football.ua оценивает игру футболистов луганской Зари в матче на стадионе Кинг Пауэр (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Никита Шевченко — 5,5. Голкипер луганчан начал для себя поединок с неудачного перехвата прострела с правого фланга, который, к счастью, замкнуть было некому. Это была чуть ли не единственная осечка Шевченко за все время противостояния, а его непосредственную вину в пропущенных мячах будет крайне сложно отыскать. Кроме трех результативных ударов, Лестер еще дважды сумел потревожить стража ворот Зари. Не такой уж и большой объем работы, но и с ним надо было справиться.

Денис Фаворов — 4,0. Даже несмотря на то, что ошибку при первом пропущенном мяче запишут на Хомченовского, неправильный выбор позиции со стороны правого защитника Зари нельзя было не отметить. Фаворов поднялся слишком высоко в эпизоде со статичным вбрасыванием из-за боковой на противоположном фланге, поэтому вернуться под контратаку не имел возможности. Дмитрий уступал в движении по флангу партнеру на противоположной стороне обороны, а его длинные передачи вперед в первом тайме нередко становились причиной потери мяча. Не так видел Скрипник игру данного футболиста, когда приглашал его в свой коллектив.

Юрий Вернидуб — Ловро Цвек — 4,5. Проблемой для центра обороны луганчан оказалось расположение игроков группы атаки соперников. Накрывать одного Ихеаначо совместными усилиями было бы нерациональным расходом ресурсов, а вот за остальными игроками Лестера приходилось подниматься выше по позиции. К каким проблемам Зари в обороне может это привести, наглядно показала ситуация со вторым голом — Цвек висит на спине у форварда соперников, в то время как Вернидуб тщетно пытается успеть за быстроногим Барнсом. Именно в отсутствии качественного разбора оппонентов и состояла изначальная проблема в действиях данной пары, хотя это не касается двух остальных забитых соперниками мячей. Кадровый голод, нет сыгранности у доступных исполнителей — результат вполне осязаем.

Дмитрий Хомченовский — 4,0. Ошибка левого защитника Зари в середине первого тайма пришлась совсем некстати — команда чувствовала себя уверенно даже под прессингом соперников, но секундная потеря концентрации в центре поля от Хомченовского обернулась слишком серьезными проблемами. При этом, Дмитрий еще и не доиграл этот эпизод до конца, упустив из виду Мэддисона. Однако движение на левом фланге Хомченовский обеспечивал достаточно исправно в течении отведенных ему 76-и минут, поэтому назвать поединок в его исполнении полностью провальным было бы некорректно.

Дмитрий Иванисеня — 4,0. Все три пропущенных мяча прошли через опорную зону луганчан, если смотреть в грубом разрезе. Последний из них — прямая вина Иванисени, который отдал голевой пас на Ихеаначо в свою штрафную в ситуации с более безопасными возможными вариантами. Потеря концентрации в концовке поединка, который в один момент пошел по неверному для Зари сценарию? Возможно. Однако по ходу матча это была не единственная подобная ситуация с необъяснимым принятием решения в обороне. В комбинационной игре к Иванисене особых претензий не было — ключевой игрок в построении атак команды Скрипника показал привычный для себя футбол с этой точки зрения.

Владлен Юрченко, Владислав Кочергин и Егор Назарина — 4,0. Заря проиграла борьбу за центр поля, поэтому действия тройки центральных полузащитников не было смысла рассматривать по отдельности. Отметить стоит лишь то отличие между ними, что Юрченко оказался фактически отрезан от розыгрыша мяча удачными действиями оппонентов. Перестроение во время контратак Лестера — отдельная боль для данных футболистов. В ситуациях с первыми двумя забитыми мячами Лестера, вместо сужения свободных зон, футболисты Скрипника продолжали игнорировать пространство у себя за спиной, а их попытки догонять уже набравших ход соперников выглядели запоздалыми припарками умершему. Нет движения с мячом и без него — нет того самого "футбола Скрипника", который Заря показывала в прошлом сезоне. А когда еще и ошибки возникают в простых ситуациях, то дела становятся совсем плохи.

Максим Лунев — 4,5. Оказался в непростой ситуации в виду необходимости заменить по функционалу отсутствовавшего Громова, что, глядя на прошлый сезон в исполнении Артема, является задачей не из легких. Лунев не имел в этой встрече возможностей для нанесения ударов по воротам, а единственный созданный им момент для партнера оказался не реализован последним. При этом, игра Зари в атаке явно строилась не через ноги Максима, а большинство забросов ему на ход, в лучшем случае, не доставались даже соперникам.

Владислав Кабаев — 4,5. Лучший момент для Зари в этом матче не был реализован только по причине позднего прочтения Владиславом передачи партнера с правого фланга штрафной. Ключевой ситуация была и для самого игрока — иных схожих моментов проявить себя в чужой штрафной не было.

Михайло Перович и Александр Гладкий — 4,5. Пара форвардов выходила в едином временном слоте для замены на 65-й минуте и это решение тренерского штаба реализовывало идею Зари пойти ва-банк в ситуации с двумя пропущенными мячами. Единственным моментом, где оба нападающих показали себя с положительной стороны, стал контрвыпад, который создал Гладкий, а завершил неточным дальним ударом Перович. Однако шла уже 83-я минута, поэтому даже успешный исход их совместных стараний ничем бы не помог команде. Разве что прервать безголевую серию гостевых поединков на групповом этапе.

Андреас Цыганикс, Агрон Руфати, Сергей Грынь — три последних замены от Скрипника в этом матче можно объединить одной идеей — дать молодым футболистам своей команды почувствовать дух еврокубкового противостояния непосредственно на футбольном поле. Оценки за такое ставить нельзя, а за отведенное время ни одному из тройки игроков не удалось отметиться каким-либо стоящим отдельного внимания действием.

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