Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.

В матче стартового тура группового раунда Лиги Европы Тоттенхэм обыграл на своем поле ЛАСК со счетом 3:0. В составе "шпор" голами отличились Лукас Моура и Сон Хын Мин, а еще один гол в свои ворота забил Андраде.



Тоттенхэм — ЛАСК 3:0

Голы: Лукас, 18, Андраде, 27 (в свои ворота), Сон, 84.

Тоттенхэм: Харт — Регилон, Доэрти, Дэвис, Санчес — Лукас Моура (Ло Чельсо, 78), Уинкс, Ламела (Алли, 62), Хейбьерг (Сиссоко, 62), Бэйл (Сон Хын Мин, 62) — Винисиус (Кларк, 86).

ЛАСК: Шлагер — Ранфтль, Траунер, Визингер, Андраде (Поцман, 46) — Холланд (Гргич, 5), Михорль, Балич (Гойгингер, 78), Реннер (Филипович, 39) — Грубер (Эггештайн, 46), Рагуж.

Предупреждение: Михорль.