Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы.
Игроки Арсенала, getty images
23 октября 2020, 13:59
В поединке первого тура Лиги Европы Арсенал на выезде сумел добыть волевую победу над Рапидом.
В параллельном матче группы Мольде на выезде одолел Дандолк.
Рапид — Арсенал 1:2
Голы: Фунтас, 51 — Давид Луис, 70, Обамеянг, 74
Рапид: Штребингер, Барач, Стойкович, Хофманн, Улльманн, Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 88), Граховац, Аразе (Шик, 79), Любичич, Фунтас, Кара (Китагава, 76).
Арсенал: Лено, Колашинац, Давид Луиз, Соареш (Бельерин, 61), Габриэл, Сака (Тирни, 84), Эль-Ненни, Партей, Пепе, Ляказетт (Уиллок, 84), Нкетиа (Обамеянг, 61).
Предупреждения: Граховац, Аразе, Кара Ритцмайер - Ляказетт, Партей, Нкетиа, Лено.