Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура Лиги Европы между луганской Зарей и португальской Брагой.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник оставил на скамейке запасных нападающего Александра Гладкого. Вместо него сыграет отсутствовавший в поединке против Руха Владлен Юрченко, который займет свое привычное место в центральной линии. Помимо этого, состав луганчан не претерпел изменений по сравнению с предыдущим матчем команды.

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский — Назарина, Иванисеня, Юрченко — Кочергин — Кабаев, Лунев

Запасные: Шевченко, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Поддубный, Гринь, Сайядманеш, Цыганикс

Брага: Матеус — Есгайо, Виана, Силва, Карму — Моура, Каштру, Франсержиу, Гайтан — Р. Орта, Паулинью

Запасные: Са, Сантуш, Зе Карлуш, Тормена, Роланду, Новайш, Аль-Мусрати, Руис, А. Орта, Медейруш, Гильерме

Матч Заря — Брага начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.