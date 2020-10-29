Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе H.

Уверенная победа миланского Интера над чешской Спартой начала формироваться благодаря сравнительно быстрому голу Браима Диаса после передачи Злата Ибрагимовича на 24-й минуте. Шведский форвард мог добивать ослабленных оппонентов уже через 12 минут, однако совершил чуть ли не первый свой промах с одиннадцатиметрового удара в карьере.

Впрочем, Диогу Далот оформил два результативных действия уже после перерыва, забив самостоятельно, а перед этим — ассистировав Рафаэлю Леау, поэтому "россонери" без проблем справились с пражским коллективом, который не разжился очками за два стартовых тура.

Милан — Спарта 3:0

Голы: Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67

На 36-й минуте Златан Ибрагимович (Милан) не забил пенальти (промах).

Милан: Тэтэрушану — Калабрия (Конти, 68), Кьер, Романьолли (Дуарте, 80), Далот — Тонали, Беннасер (Кессье, 81), Крунич (Мальдини, 88) — Диас, Ибрагимович, Кастильехо.

Спарта: Хека — Сачек, Челюстка, Лишка (Плехаты, 80), Ганоушек — Павелка, Травник (Карабец, 80), Виндхайм — Дочкал (Патрак, 90), Крейчий (Моберг-Карлссон, 63) — Юлиш (Козак, 63).

Предупреждения: Дочкал, Лишка, Павелка. В параллельном матче группы французский Лилль принимал шотландский Селтик, по итогам которого была зафиксирована боевая ничья, в результате обмена между командами порциями из двух точных ударов в каждом из таймов. "Доги" и "кельты" поделил очки на радость Милану, который ушел в отрыв на два пункта от подопечных Кристофа Гальтье.

Лилль — Селтик 2:2

Голы: Челик, 67, Иконе, 75 — Эльюнусси, 28, 33

На 41-й минуте Джонатан Дэвид (Лилль) не забил пенальти (вратарь).

Лилль: Маньян — Челик, Сумаро, Ботман, Брадарич — Иконе, Андре (Санчес, 63), Сумаре, Бамба (Араужо, 64) — Языджи (Веа, 83), Дэвид (Йылмаз, 64).

Селтик: Бэйн — Фримпонг, Даффи, Айер (Битон, 52), Лаксальт — Браун (Соро, 81), Макгрегор — Кристи (Рогич, 81), Нтчам (Уэлш, 82), Эльюнусси, Айети (Эдуард, 64).

Предупреждения: Андре — Нтчам, Бэйн, Айети, Лаксальт, Элюнусси.