Лига Европы

Третий тур второго по значимости турнира Старого Света пройдет при активном участии Евгения Арановского и его помощников.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках квартета J между бельгийским Антверпеном и австрийским ЛАСКом проведет украинская бригада арбитров во главе с киевским рефери первой категории Евгением Арановским.

Его ассистентами на линиях станут Владимир Высоцкий (Малокатериновка) и Виктор Матяж (Донецк), а в качестве четвертого арбитра выступит Виталий Романов (Днепр).

На счету Евгения Арановского уже 9 матчей в данном турнире, поэтому предстоящая игра станет особенной для него в этом отношении.

Матч Антверпен — ЛАСК пройдет в четверг, 5 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.