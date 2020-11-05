Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют луганская Заря и АЕК Афины.

Дальнейший ход группового этапа Лиги Европы УЕФА для луганской Зари может быть предрешен уже по итогу домашнего поединка команды Виктора Скрипника против греческого АЕКа. "Мужикам" в обязательном порядке необходимо побеждать "двуглавых орлов" в Запорожье, ведь за прошлые два тура луганчане не смогли набрать ни одного очка.

Тренерский штаб украинской команды смог рассчитывать в этой игре на восстановившегося после травмы Артема Громова, а в обороне произошла очередная попытка закрыть проблемный правый фланг на старте сезона — универсал Хомченовский выступит на этой позиции. Максим Лунев разместится в паре с Громовым в нападении, а Владислав Кабаев разместится под ними.

У АЕКа стоит отметить выход сразу двух украинцев в стартовом составе: защитника Дмитрия Чигринского и полузащитника Евгения Шахова.

Заря: Шевченко — Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Лунев, Громов.

Запасные: Василь, Цвек, Руфати, Перович, Гладкий, Назарина, Фаворов, Гринь, Сайядманеш.



АЕК Афины: Цидотас — Сварнас, Неделчару, Чигринский, Инсуа — Василантонопулос, Шахов, Крстичич — Танкович, Ливая, Манталос.