Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют луганская Заря и АЕК Афины.
Артем Громов (на переднем плане), фото ФК Заря Луганск
05 ноября 2020, 20:47
Дальнейший ход группового этапа Лиги Европы УЕФА для луганской Зари может быть предрешен уже по итогу домашнего поединка команды Виктора Скрипника против греческого АЕКа. "Мужикам" в обязательном порядке необходимо побеждать "двуглавых орлов" в Запорожье, ведь за прошлые два тура луганчане не смогли набрать ни одного очка.
Тренерский штаб украинской команды смог рассчитывать в этой игре на восстановившегося после травмы Артема Громова, а в обороне произошла очередная попытка закрыть проблемный правый фланг на старте сезона — универсал Хомченовский выступит на этой позиции. Максим Лунев разместится в паре с Громовым в нападении, а Владислав Кабаев разместится под ними.
У АЕКа стоит отметить выход сразу двух украинцев в стартовом составе: защитника Дмитрия Чигринского и полузащитника Евгения Шахова.
Заря: Шевченко — Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Лунев, Громов.
Запасные: Василь, Цвек, Руфати, Перович, Гладкий, Назарина, Фаворов, Гринь, Сайядманеш.
Запасные: Атанасиадис, Теохарис, Лопеш, Ансарифард, Албанис, Лаци, Галанопулос, Хнид, Шабанаджович, Христопулос, Махаирас, Ботос.
АЕК Афины: Цидотас — Сварнас, Неделчару, Чигринский, Инсуа — Василантонопулос, Шахов, Крстичич — Танкович, Ливая, Манталос.
Матч Заря — АЕК Афины начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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