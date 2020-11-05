Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Бенфика в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы принимала на своем поле Рейнджерс и смогла отыграться со счета 1:3.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:

Бенфика — Рейнджерс 3:3

Голы: Голдсон, 2 (в свои ворот), Силва, 77, Нуньес, 90+1 — Гонсалвеш, 24 (в свои ворота), Камара, 25, Морелос, 51

Бенфика: Влаходимос — Отаменди, Вертонген, Нуну Тавареш (Гримальдо, 46), Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 46) — Эвертон (Вальдшмидт, 67), Таарабт, Пицци (Жардел, 21), Вайгль — Рафа Силва, Сеферович (Нуньес, 60).

Рейнджерс: Макгрегор — Голдсон, Баришич, Хеландер, Тавернье — Арибо (Арфилд, 69), Джек, Камара, Дэвис — Кент, Морелос.

Удаление: Отаменди, 19