Лига Европы

Погода вмешалась в запланированные сроки проведения поединка Лиги Европы.

Поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы между Вильярреалом и Маккаби Тель-Авив должен был начаться 5 ноября в 22:00 по киевскому времени, однако неблагоприятные погодные условия внесли свои коррективы.

В городе Вильярреаль начался сильнейший ливень, из-за проведение матча стало невозможным в таких условиях. Тем не менее, дождь прекратился и команды выйдут на футбольное поле, хоть и с задержкой. Начало поединка перенесли на 23:10.