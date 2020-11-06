Лига Европы

"Лисы" отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Лестер в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Брагу и добился победы со счетом 4:0.

Ихеаначо к началу второй половины игры подарил своей команде преимущество в два мяча, а Прат и Мэддисон закрепили результат.

Лестер — Брага 4:0

Голы: Ихеаначо, 21, 48, Прат, 67, Мэддисон, 78

Лестер: Шмейхель — Джастин, Фофана, Фукс, Томас — Чоудури, Тилеманс (Барнс, 72) — Мэддисон, Олбрайтон (Морган, 62), Ундер (Прат, 62) — Ихеаначо (Перес, 72).

Брага: Матеус — Бруно Виана, Эшгайю, Раул Силва, Карму — Новайш, Эль-Мусрати (Андре Каштру, 71) — Андре Орта (Медейруш, 62), Галено (Моура, 71), Паулинью (Гайтан, 71) — Абель Руис (Шеттине, 62).

Предупреждения: Олбрайтон, Ихеаначо - Эшгайю, Карму