Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Милан в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Лилль и уступил со счетом 0:3.
Подопечные Кристофа Галтье одержали неожиданную победу над "россонери" в логове соперника.
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:
Милан — Лилль 0:3
Голы: Языджи, 22 (с пенальти), 55, 58
Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Тонали (Беннасер, 61) — Кастильехо (Леау, 46), Крунич (Чалханоглу, 46), Диас (Хауге, 78) — Ибрагимович (Ребич, 62)
Лилль: Меньян — Челик, Фонте, Ботман, Брадарич — Языджи (Йылмаз, 80), Санчеш (Сумаре, 80), Шека (Андре, 65), Бамба (Рейнилду, 84) — Иконе (Лихаджи, 65) — Дэвид
Предупреждения: Романьоли — Шека, Челик