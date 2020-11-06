Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в третьего тура Лиги Европы УЕФА против греческого АЕКа.

Три из трех — речь идет о количестве поражений луганской Зари на старте текущего группового этапа Лиги Европы УЕФА. Статистика явно незавидная, однако вполне заслуженная. Команда Скрипника просто не играет в футбол не то что образца прошлого сезона, но и, в целом, не может уже в течении трех поединков наладить действия в атакующей линии. Матч в Запорожье был определяющим с точки зрения турнирной борьбы для луганчан — теперь, можно только со стороны наблюдать за борьбой остальных соперников по квартету за право сыграть в плей-офф. Математические шансы, безусловно, сохраняются вплоть до игры следующего тура, но если команда не смогла качественно подойти к еврокампании с подготовкой в два месяца, то за две недели прогресса ожидать не приходится.

Football.ua оценивает игру футболистов луганской Зари в матче на стадионе Славутич Арена (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Никита Шевченко — 4,0. Три сейва за игру при четырех пропущенных мячах, в которых прямой вины голкипера было сложно отыскать. Разве что, удар в ближний угол от Ливая мог непосредственно подпортить репутацию Шевченко в этом поединке. Греки отметились прекрасно реализацией, против которой вратарю Зари не нашлось что противопоставить.

Дмитрий Хомченовский — 4,0. Заря играла в этом поединке первым номером. С этой точки зрения работу правого защитника на атаку успешной точно нельзя было назвать. Хомченовский провел большую часть игрового времени у центральной линии, а Инсуа, который выступал в качестве его прямого оппонента, постоянно перемещался вдоль бровки. Пассивная игра на чужой половине совершенно точно стала причиной для замены за полчаса до конца матча — Скрипнику нужен был игрок, который мог загрузить мяч в чужую штрафную.

Юрий Вернидуб — 4,0. Украинцу в этом поединке пришлось слишком много подчищать огрехов, которые допускали его партнеры по линии обороны. Через ноги Виталия прошла чуть ли не большая часть мячей в контроле для Зари в этом поединке, поэтому можно считать, что объем работы им был выполнен в двойном объеме. Однако ошибки при выборе позиции были и от столь стабильного футболиста, что не позволяет особо выделить его на фоне остальных товарищей по команде.

Жоэль Абу Ханна — 3,5. Центральный защитник луганчан уступил соперникам в большинстве эпизодов один в один у границ владений своей команды, что завершилось для луганчан серьезными проблемами при не таких уж и разительных, на первый взгляд, контрнаступлениях соперников. Во всяком случае, Брага атаковала динамичнее, хотя против португальцев Жоэль вышел только под конец матча, когда Заря находилась на чужой половине. Видимо, к движениям соперников оказался просто не готов.

Андрейс Цыганикс — 3,0. При трех нападающих у соперников, позициях флангового защитника зачастую отыгрывает наиболее важную роль в успехе команды в обороне. Однако латвиец начал проваливаться в отведенной ему зоне уже со старта поединка, так что возникновение ситуации, как при четвертом пропущенном Зарей мяче, было лишь вопросом времени.

Дмитрий Иванисеня — 4,5. Опорник с функцией разыгрывающего — для Иванисени это не был какой-то незаурядный поединок, но только лишь построения комбинационной игры с его стороны в этом поединке было недостаточно. Соперник не шли с ним в лобовое столкновение, поэтому за весь поединок со стороны Дмитрия можно было наблюдать лишь по одному перехвату и выносу из штрафной. Добыча скромная, но большего сложно было ожидать при достаточно прагматичном в атакующих действиях оппоненте.

Владлен Юрченко — 4,5. Иванисеня оборонялся, Кочергин пристреливался, а Юрченко раздавал обостряющие передачи — полузащитники Зари таким образом расписали между собой действия в атаке, но из этой тройки к своей цели пришел только Владислав. Юрченко показывал неплохое движение в правом полуфланге атаки, но ему так и не удалось продвинуть линию наступления поближе к чужим воротам.

Владислав Кочергин — 5,5. Полузащитник был наиболее заметным футболистом в атаке своей команды в этот вечер. Кочергин несколько раз примерялся к чужим воротам дальними ударами, и под конец матча таки добился своего, оформив достаточно симпатичный удар в правый верхний угол. Однако было уже поздно — луганчане к тому моменту уже горели 0:3, что повлияло на удельный вес эффектного результативного действия. Бонус за персональную активность по ходу поединка — иных наград ни Кочергин, ни его команда, в этот вечер не завоевали.

Владислав Кабаев — 4,5. Владислав играл в отведенный ему час встречи с большем рвением, нежели партнеры по атаке, но также, как и остальная команда, слишком скованно чувствовал себя у чужой штрафной. На счету Кабаева так и не оказалось удара в створ ворот, ведь одну попытку принял на себя соперник, а вторая пришлась в сторону от цели. Заре отчетливо не хватало мышц в борьбе против трех оппонентов непосредственно в чужой штрафной, однако команда продолжала грузить подачи в надежде на удачную игру своих стартовых нападающих.

Максим Лунев — 4,5. Украинец был более активен на поле, чем вернувшийся после травмы партнер по передней линии в отведенные ему 45 минут, однако факт замены после перерыва это не повлияло. У Зари была явная проблема именно с поведением в непосредственной близости к чужой штрафной, а малозаметная пара нападающих при это явно играла в ущерб командным действиям.

Артем Громов — 4,0. Номинальный полузащитник выглядел достаточно тяжело на фоне возвращения после длительного восстановления. Очевидно, что Заре не хватало Громова в атаке в предыдущих матчах, но не такого Громова, которого мяч обходит стороной, а зацепиться за передачи внутри чужой штрафной которому мешают центральные защитники соперников. Артем что-то попытался создать для партнеров, но, кроме перехваченной голкипером скидки головой на Кабаева, вспомнить было нечего. После перерыва произошла замена на Аллахьяра.

Аллахьяр Сайядманеш — 4,0. Иранцу впервые дали сыграть более десяти минут в финальном отрезке поединка, что для него лично может считаться персональным достижение в новой команде, однако самому коллективу это мало помогло. 17 касаний мяча, 9 передач, 1 успешная попытка дриблинга — для одного тайма в составе игравшей первым номером команды как-то маловато будет.

Егор Назарина — Дмитрий Фаворов — 4,5. Выход пары разыгрывающих в качестве замен от Скрипника в разные временные слоты оказался неплохим усилением потенциала Зари в позиционных атаках. Во всяком случае, мяч находился в ногах у данных футболистов, суммарно, в чуть больше, чем у всей стартового атакующего звена Зари за отведенное им время. Но проблему в построении атак это не решило — луганчане все равно допускали ошибки, а соперник успешно ловил их на этом.

Александр Гладкий — появление форварда за полчаса до конца основного времени намекало на переход Зари к фланговым подачам. Однако этот план оказался неудачным, а сам Гладкий лишь 8 раз коснулся мяча (ни разу непосредственно в пределах штрафной) — явно недостаточно для того, чтобы быть хоть как-то оцененным по завершению встречи.

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