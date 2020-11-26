Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют АЕК Афины и луганская Заря.

Луганской Заре, как единственному представителю Украины в Лиге Европы УЕФА, уже в скором времени предстоит совершить четвертую попытку набрать очки в текущем еврокубковом сезона. У подопечных Виктора Скрипника все три предыдущих результата поединков были неудачными, поэтому, дабы сохранить лицо, команде необходимо обыгрывать соперника, которому они дома уступили 1:4.

Денис Фаворов вернулся в основной состав луганчан на эту игру, и занял привычное для него место в правом фланге обороны. Иных изменений Скрипник, по сравнению с игрой в начале месяца, не вносил.

У АЕК можем наблюдать изменение тактической схемы в сторону построения с тремя защитниками, а также появление с первых минут Бакакиса, Симоэша и голкипера Атанасиадиса с первых минут.

АЕК Афины: Атанасиадис — Сварнас, Чигринский, Неделчару — Бакакис, Шахов, Крстичич, Симоэш, Инсуа — Танкович, Ливая.

Запасные: Цидотас, Теохарис, Ансарифард, Албанис, Оливейра, Галанопулос, Хнид, Сарделис, Христопулос, Махаирас, Ботос, Василантонопулос.



Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Юрченко, Иванисеня, Кочергин — Кабаев, Гладкий, Громов.