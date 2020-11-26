Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Лиллем и Миланом.

В связи с травмой Златана Ибрагимовича на острие атаки Милана в матче против Лилля сыграет Анте Ребич, который обычно играет на левом фланге. Место хорвата займет юный Йенс Петтер Хауге, блестяще вышедший на замену в поединке против Наполи. Кроме того, отдых предоставлен Алессио Романьоли, Давиде Калабрии и Франку Кессье. Вместо них сыграют Маттео Габбья, Диогу Далот и Сандро Тонали.

Лилль: Меньян — Пье, Фонте, Ботман, Рейнилду — Араужо, Шека, Андре, Бамба — Языджи, Дэвид

Запасные: Карнезис, Шевалье, Джало, Иконе, Йылмаз, Лихаджи, Веа, Сумаре, Сумаоро, Ньяссе, Брадарич

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Габбья, Кьер, Эрнандес — Тонали, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу, Хауге — Ребич

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Конти, Калулу, Диас, Мальдини, Коломбо, Крунич, Дуарте, Кессье

Матч Лилль — Милан начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.