Лига Европы

Заря взяла полный реванш у АЕК

В гостевом поединке коллектив Виктора Скрпиника оформил три безответных мяча в ворота своего предыдущего обидчика на европейской арене (3:0).

АЕК Афины — Заря, facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

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АЕК Афины — Заря 0:3

Голы: Громов, 61, Кабаев, 75, Юрченко, 86 (пен.)



АЕК Афины: Атанасиадис — Сварнас (Василантонопулос, 82), Чигринский, Неделчару — Бакакис (Галанопулос, 65), Шахов, Крстичич, Симоэш (Махаирас, 87), Инсуа — Танкович (Ансарифард, 65), Ливая.



Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко (Перович, 87), Кочергин (Лунев, 82) — Кабаев (Гринь, 87) — Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 87).



Предупреждения: Шахов, Танкович, Сварнас — Вернидуб



На 48-й минуте удален Евгений Шахов (АЕК Афины) (второе предупреждение).