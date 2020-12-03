Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Заря в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы сенсационно обыграла Лестер на своем поле.

Единственный гол в матче на 84-й минуте забил Сайядманеш. Тем не менее, Заре данного результата не хватило, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Обзор матча:

Заря — Лестер 1:0

Гол: Сайядманеш, 84



Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий (Сайядманеш, 81), Громов (Перович, 90+3).



Лестер: Уорд — Рикарду (Томас, 46), Морган (Фукс, 56), Сеюнджю (Фофана, 17), Джастин — Ндиди (Менди, 56), Чаудри — Ундер, Прат (Мэддисон, 78), Барнс — Ихеаначо.



Предупреждения: Цыганикс, Назарина — Перейра, Ихеаначо, Менди, Фофана.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!