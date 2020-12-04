Украинец отличился голом в ворота соперника.
Роман Яремчук, getty images
04 декабря 2020, 12:59
В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы Гент в родных стенах проиграл Словану со счету 1:2.
Примечательно, что лучшим футболистом в составе бельгийской команды по версии WhoScored стал нападающий Роман Яремчук с оценкой 7.3, который забил единственный гол за Гент.
Также отметим, что лучшим игроком всего поединка стал другой украинец — Тарас Качараба. Защитник отметился голом за Слован и был оценен в 8.2 балла.
Ранее сообщалось, что руководство Гента отправило в отставку главного тренера уже второй раз в текущем сезоне.