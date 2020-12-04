Лига Европы

Украинец отличился голом в ворота соперника.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы Гент в родных стенах проиграл Словану со счету 1:2.

Примечательно, что лучшим футболистом в составе бельгийской команды по версии WhoScored стал нападающий Роман Яремчук с оценкой 7.3, который забил единственный гол за Гент.

Также отметим, что лучшим игроком всего поединка стал другой украинец — Тарас Качараба. Защитник отметился голом за Слован и был оценен в 8.2 балла.

Ранее сообщалось, что руководство Гента отправило в отставку главного тренера уже второй раз в текущем сезоне.